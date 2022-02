Andrea Apruzzese primo laureato del polo universitario Pegaso-Universitas Mercatorum 'Torre del Ponte’ di Peschici

A distanza di poco più di due anni dall'apertura del polo didattico telematico universitario Pegaso-Universitas Mercatorum 'Torre del Ponte’ di Peschici, si registra il conseguimento della prima laurea. Nella giornata di ieri, 10 febbraio 2022, il dott. Andrea Apruzzese ha ottenuto il titolo di dottore magistrale in ‘Management dello Sport e delle Attività Motorie’ con la valutazione di 110 e lode.

“Questo momento corona un percorso fatto di grandi sacrifici”, spiega l’avvocato e fondatore del polo didattico garganico Giovanni Maggiano. “Sin dall'apertura, ho sempre creduto fortemente nella possibilità di dare alla popolazione della comunità garganica tutta, l'opportunità di intraprendere un percorso di questo tipo. Non tutti, infatti, a causa di differenti e molteplici esigenze e problematiche, hanno la possibilità di trasferirsi in posti diversi rispetto a quello di provenienza al fine di provare a realizzare i propri sogni”.

“Il polo didattico ‘Torre del Ponte’, giustappunto, è nato con l'obiettivo di promuovere e garantire il diritto allo studio in piccole realtà come la nostra, che a causa pure di collegamenti inadeguati con il capoluogo di Provincia, e non solo, si vedono purtroppo costrette a convivere con una condizione di ‘isolamento geografico’, tale da accrescere notevolmente le difficoltà economiche e logistiche per la coltivazione di talune aspirazioni personali”.

Soddisfatto il neo dottore: “Sono orgoglioso del percorso iniziato due anni fa e mi auguro che un numero sempre maggiore di miei conterranei, sulla scorta di quanto da me ottenuto, possano intraprendere, a loro volta, questa gratificante esperienza”.