Primo giorno di scuola senza vincoli Covid. La dirigente della San Pio X: "Siamo tutti più felici"

Suona la campanella per migliaia di studenti foggiani, dalle primarie alle superiori. Finalmente, dopo due anni, cadono le misure contro il covid: via le mascherine e il distanziamento in aula

Il giorno del ritorno a scuola, quest'anno, è stato più naturale per gli studenti. Dopo due anni di dad e di lezioni in presenza bardati e distanziati, finalmente si cerca di tornare alla normalità. Come spiega ai microfoni di Foggiatoday, la dirigente scolastica della Scuola primaria San Pio X, Immacolata Conte, "la didattica a distanza, le mascherine e il distanziamento, hanno fortemente condizionato la vita degli studenti. Oggi torniamo alla normalità, ma con le dovute cautele. L'apprendimento è stato fortemente condizionato, determinando delle forti lacune nell'apprendimento, perché spesso gli alunni non erano in grado utilizzare appieno gli strumenti informatici. Speriamo, adesso, di non dover fare un passo indietro e tornare ad utilizzare nuovamente i dispositivi di prevenzione".