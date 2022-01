Parte oggi la serie tv 'La Sposa' con Serena Rossi: protagonista è la bellezza di Monte Sant'Angelo

Gargano da favola nella serie tv Rai Uno 'La Sposa', coprodotta da?Rai Fiction e?Endemol Shine Italy ed interamente girata a Monte Sant'Angelo.

Oggi, domenica 16 gennaio, la prima puntata del progetto, diretto da Giacomo Campiotti. Si tratta di un toccante racconto in tre puntate da due episodi ognuna, basato sulla crescita personale e familiare di una donna e su una struggente storia d’amore. Come riporta Today.it, La Sposa racconta una storia ambientata nel passato, ma che parla di tematiche attualissime: l’emancipazione femminile, la parità di genere e il rispetto delle differenze socio-culturali.

Al centro, una donna coraggiosa e forte, interpretata da Serena Rossi, le sue vicissitudini, il riscatto sociale ma anche la sua struggente storia d’amore. Soddisfatto il sindaco di Monte Sant'Angelo, Pierpaolo D'Arienzo: "È un grande onore per noi vedere la bellezza della nostra città entrare nelle case di milioni di italiani. Monte Sant’Angelo si proietta a livello nazionale ed internazionale anche grazie al cinema, potente vettore di promozione. Da diversi anni Monte Sant’Angelo è, infatti, il set scelto da numerosi registi, da grandi produzioni televisive e cinematografiche per la sua immutata bellezza, per la sua autenticità, certo, ma anche per le nostre maestranze e per la grande accoglienza e collaborazione che è riservata loro. Grazie alla Regione e ad Apulia Film Commission per l’importante supporto alla promozione dei nostri territori e al loro sviluppo".

La mostra fotografica

In occasione dell’uscita della miniserie, la Pro Loco locale, con il contributo dei volontari del servizio civile, presenta la mostra fotografica virtuale 'La sposa sul set'. Scatti inediti del fotografo Domenico Piemontese racconteranno i momenti salienti del backstage e le emozioni respirate sul set cinematografico allestito nel centro storico della Città dei due siti Unesco, ma non solo. All’interno della mostra saranno presenti anche delle video testimonianze del maestro Mimmo Palena e le musiche dei Sud Folk che guideranno lo spettatore a riscoprire le antiche usanze e tradizioni del matrimonio di una volta, rendendo ancor più immersiva l’esperienza virtuale.

La mostra si pone a conclusione della settimana del matrimonio, programma social della pagina Facebook del Meta - Museo Etnografico Tancredi, in cui sono state ripercorse le tappe che accompagnavano i nostri antenati al giorno più importante della loro vita. Sarà possibile ammirare le foto della mostra anche dal vivo, presso il Museo Etnografico Tancredi, dal lunedì al Sabato, dalle ore 9.30 alle ore 13.00.

La Sposa, la trama

