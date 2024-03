Nasce a Foggia il 'Presidio donna', il progetto contro violenze e discriminazioni sui luoghi di lavoro

È stato presentato questa mattina nell’Auditorium della Camera del Lavoro Territoriale di Foggia il progetto 'Presidio Donna', l’iniziativa promossa dal Coordinamento Belle Ciao della Cgil di Capitanata per dare supporto alle donne che segnalano casi di discriminazioni, molestie e violenze sui luoghi di lavoro. Le sedi del sindacato in tutta la provincia, ma anche un numero di telefono e una mail dove le donne possono segnalare esperienze vissute e se necessario ricevere il supporto di tutela, sindacale e anche giuridica grazie alla collaborazione dell’avvocatessa Alessia Maccione e dell’avvocato Stefano Campese.

“Anche se mancano indagini sul territorio in tal senso, una ricerca della Fondazione Libellula condotta su oltre 11mila lavoratrici – ha spiegato la segretario provinciale della Cgil, Magdalena Jarczak - il 40 per cento ha affermato di aver subito contatti fisici indesiderati sui luoghi di lavoro. Sette donne su dieci hanno ricevuto complimenti, battute e allusioni di tipo sessuale. Addirittura il 64 per cento di esse per sentirsi più al sicuro ha cambiato il proprio stile di abbigliamento, come se fosse quella la causa”.

Un accenno anche al mercato del lavoro in provincia di Foggia, “perché la prima discriminazione riguarda proprio la possibilità di averla un’occupazione – ha affermato la segretaria provinciale -. Un tasso di occupazione femminile di appena il 34,1 per cento, con un gap con quello maschile di 26 punti. Un tasso di inattività addirittura del 57,8% che certifica la sfudicia a trovare un lavoro che permetta anche la conciliazione dei tempi di vita, ricadendo sulle donne il lavoro di cura e mancando una adeguata rete di servizi accessibili a tutti”.

Il presidio nasce dall’idea di “creare uno spazio aperto alle lavoratrici di tutti i settori, vittime di molestie e discriminazioni. Vogliamo collaborare con le istituzioni, con la rete di associazioni che si occupano di assistenza e tutela delle donne vittime di violenza. Serve un impegno anche delle associazioni datoriali, facendo vivere sul territorio il protocollo antiviolenza che vede assieme Cgil, Uil, Confindustria, Anci, Regione e CAV”.

Alla presentazione questa mattina hanno partecipato la Consigliera di Parità della Provincia di Foggia, Assunta di Matteo; il Consigliere di Parità del Comune di Foggia, Mario Cagiano; la presidente di Impegno Donna, Franca Dente; la Presidente del Consiglio comunale di Foggia, Lia Azzarone.

Nel corso dell’iniziativa è stato presentato anche lo spot realizzato dal video maker Savino Ficco che promuoverà il Presidio Donna della Cgil e che sarà condiviso sui canali sociale del sindacato. Il presidio lavorerà su appuntamento e i contatti potranno essere presi attraverso l’indirizzo di posta elettronica presidio donna@cgilfoggia.it e tramite un numero WhatsApp dedicato 331.6889944.