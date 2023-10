A Foggia la prima associazione che promuove la lingua e la cultura francese e francofona

Da ieri Foggia ha una nuova associazione culturale. Si chiama 'Ensemble' ed è la prima che promuove la cultura francese e francofona. L'inaugurazione è avvenuta ieri pomeriggio nell'aula magna dell'Ipsia 'Pacinotti' di Foggia.

La Presidente Prof.ssa Maria Bellini, a nome e in rappresentanza di un gruppo di circa ottanta associati e associate, ne ha presentato gli obiettivi, che spaziano dal sostegno e divulgazione della lingua francese, toccando gli ambiti più ampi e profondi della promozione e divulgazione delle espressioni artistico-letterarie dell’area francofona, oltre a sposare la causa del sostegno linguistico e della valorizzazione delle culture dei migranti di area francofona.

Presenti alla celebrazione, in qualità di relatrici e relatori, per elucidare le progettazioni e le collaborazioni in atto con la neonata associazione, La Dirigente scolastica, la Prof.ssa Maria Antonia Vitale, l’Ing. Lorenzo Albano, Direttore della SSML San Domenico di Foggia, la Prof.ssa Nicoletta Agresta, docente presso l’UniFg, le Prof.sse Vincenza Bortone e Antoinette Ruggiero, il Sindaco di Faeto, Michele Pavia.