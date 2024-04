'Affidonare', il progetto che accompagna single e famiglie nel percorso verso l'affido e l'adozione

“I temi dell’affido e delle adozioni sono particolarmente delicati, da trattare con grande attenzione, consapevolezza e competenza, come qualsiasi aspetto riguardi l’infanzia, le bambine e i bambini e il loro diritto al sorriso, a una crescita sana, a un viaggio nel mondo non traumatico e non sofferto per la mancanza di uno o di entrambi i genitori, di uno o più riferimenti affettivi".

L’assessora alle Politiche sociali Simona Mendolicchio ha introdotto così questa mattina la conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Affidonare’, un corso di formazione organizzato dall’Ambito Territoriale di Foggia in collaborazione con il Centro Servizi per le Famiglie gestito dalla cooperativa San Riccardo Pampuri.

“È importante affrontare queste realtà che dobbiamo rendere più visibili, conoscere e fare conoscere ma in maniera responsabile, e per questo attribuiamo particolare importanza a questa iniziativa meritoria che mira alla formazione di tutti coloro che hanno deciso di intraprendere questo viaggio, di tendere una mano, di stringerla per sostenerne un'altra e di allentarla per lasciare andare, quando arriverà il momento. Oggi parliamo di affetto, di amore, di condivisione, di inclusione, di solidarietà. Di una rete di supporto, di interazione tra pubblico e privato che intendiamo consolidare e ampliare per arrivare a tutte e tutti, tutte e tutti parte della nostra comunità. E’ la direzione che intendiamo percorrere, che prevede varie tappe: quella di oggi è particolarmente significativa e percorrerla insieme può e deve renderla davvero un importante momento di crescita personale e di appagamento”, ha continuato l’assessora.

La Responsabile dell’Ufficio di Piano Maria Rosaria Bianchi ha illustrato l’impegno dell’Ambito territoriale Sociale di Foggia in materia di affido e adozioni: “Si è proceduto ad una revisione delle famiglie iscritte agli Albi dedicati (di pronto intervento, professionali e di alloggio), alla promozione di eventi formativi al fine di incrementare la consapevolezza dell’impegno richiesto alle famiglie che desiderano iscriversi a tali albi, e a continuare, quindi, con l’attività di sensibilizzazione sul territorio e di supporto alle famiglie nel percorso alla genitorialità ed alla socializzazione”.

Ancora, ha sottolineato l’importanza dell’attività svolta dal Centro Famiglie convenzionato con l’Ambito Territoriale per il servizio di mediazione familiare, alla luce dell’aumento delle conflittualità genitoriali e dei minori coinvolti loro malgrado nei contenziosi. Il direttore del Centro Famiglie San Riccardo Pampuri, Carlo Rubino, ha ricordato la storia della struttura, e la coordinatrice del Centro Servizi per le Famiglie Silvia Raschini si è soffermata sul lavoro svolto dall’equipe multidisciplinare a disposizione dell’utenza – psicologi, avvocati, assistenti sociali -, sul tipo di attività, dagli incontri protetti ai percorsi di genitorialità, dai gruppi di auto-aiuto alle consulenze e sulla volontà di supportare le famiglie in ogni modo. In 377 si sono rivolti al Centro lo scorso anno, un numero significativo ma che si intende incrementare anche grazie all’arrivo di ulteriori fondi. Il progetto ‘Affidonare’ è rivolto a single, coppie, famiglie che intendono aprirsi a questa esperienza. E’ un corso gratuito articolato in due modalità, partirà il prossimo giovedì 2 maggio e la responsabile (e avvocata del Centro Servizi per le Famiglie) Daniela Gentile ha rimarcato “il numero troppo alto di bambini accolti in comunità, impoveriti sul piano affettivo” e “la necessità di accompagnare la voglia di aprirsi all’altro, in modo transitorio attraverso l’affido o volendo costituire una famiglia, attraverso motivazioni forti e una scelta consapevole”.

Un obiettivo ambizioso che può cambiare in meglio tante vite e merita quindi di essere sostenuto.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: Centro Famiglie San Riccardo Pampuri, tel. 0881.757204 info@centrofamigliesanriccardopampuri.it