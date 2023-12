Al foggiano Marco Laratro il 2° premio di poesia 'Il Tratturo Magno' 2023

Anche un giornalista foggiano tra i premiati per la poesia al III Premio internazionale 'Il Tratturo Magno' 2023. Si tratta di Marco Laratro, che per la composizione 'Per croci di tratturi' ha ricevuto la targa d’onore del 2° premio, nel corso di una suggestiva cerimonia svoltasi a Palazzo Dogana.

Nella sua ultima poesia, in sintonia col tema conduttore del concorso, si esaltano in particolare i valori della fede, che sorreggevano gli antichi pastori nei loro faticosi spostamenti con greggi ed armenti lungo i trattùri della transumanza.

Già redattore e inviato speciale de La Gazzetta del Mezzogiorno, e tuttora direttore del periodico foggiano Il Murialdino e collaboratore della rivista Diomede, Laratro ha lavorato poi al Comune di Foggia dove per la maggior parte del servizio, in 35 anni, ha operato come Capo-Ufficio stampa, ininterrottamente con 8 sindaci - da Graziani a Ciliberti - e con Amministrazioni comunali delle più varie connotazioni politiche.

Ora, potendosi dedicare maggiormente a competizioni letterarie, è riuscito a ottenere significativi successi vincendo fra l’altro premi come lo 'Zingarelli' (presidente di giuria Paola Manni, dell’Accademia della Crusca), 'Il Rovo', il 'Caggese', lo 'Jannotta' di Sorrento, il 'Fuci' di Trani o il 'Licata' in Sicilia. In passato ha vinto, fra l’altro, la 'Fracchia d’oro' di giornalismo a San Marco in Lamis (presidente di giuria Pasquale Soccio), la 'Maschera d’argento' per la narrativa al premio Viareggio-Acrel, e una medaglia d’oro del Presidente della Repubblica.

Col nuovo riconoscimento Marco Laratro è probabilmente il foggiano più premiato in concorsi letterari, con successi ai quali si aggiungono, in altri campi, una vittoria nel programma-quiz della Rai “Caccia grossa”, presentato da Pippo Baudo, due primi premi di ‘arte presepiale’ e una pergamena del Comune di Foggia (1° Maggio 1990) “per meriti eccezionali” .