Premio di laurea Luigia Campanaro: “Il valore della vita passa per il rispetto delle regole”

È andato alla dott.ssa Anna Maria Lombardi, laureatasi il 25 febbraio 2022 con una tesi intitolata ‘Le piccole e medie imprese italiane nell’attuale contesto economico’, il Premio di Laurea Luigia Campanaro, il riconoscimento intitolato alla giovane dottoressa dell’Ateneo foggiano, prematuramente scomparsa a causa di un tragico incidente nel quale fu travolta da un’auto pirata, il 20 novembre 2016.

Promosso dalla ‘Fondazione dei Monti Uniti’ di Foggia e dall’Università di Foggia, il riconoscimento (dell’importo di 1.500 euro) consegnato questa mattina presso l’aula magna del dipartimento di Giurisprudenza, viene assegnato alla migliore tesi discussa a partire dalla seduta di laurea di luglio 2021, sino a quella di giugno 2022.

“Il premio di laurea – ha dichiarato la prof.ssa Milena Sinigaglia, Prorettrice Vicaria – è motivo di orgoglio per tutta la comunità dell’università di Foggia. Tenere alta l’attenzione dei giovani e della cittadinanza sulle vittime innocenti della strada è un obiettivo importante che ci permette anche di gratificare l’impegno e la capacità dei nostri studenti migliori e di ricordare una giovane vita spezzata che, certamente, avrebbe saputo interpretare al massimo la sua formazione accademica.”

"Luigia ha perso la vita più di sei anni fa in circostanze tragiche - ha aggiunto la prof.ssa Madia D’Onghia - tuttavia il passare degli anni non ha sbiadito il suo ricordo tenuto vivo dalla nostra università anche attraverso l’istituzione di questo premio di laurea alla sua memoria e che abbiamo voluto dedicare a una tematica che ci sta particolarmente a cuore come la sicurezza stradale, un tema che deve restare centrale nel dibattito scientifico e non solo. Promuovere la cultura della sicurezza stradale significa promuovere il rispetto delle regole, il valore della vita, specie quella di tanti giovani ancora troppo spesso vittime di terribili incidenti. Premiare il merito e l’impegno dei nostri studenti credo che sia il modo più onorevole non solo per ricordare Luigia ma per continuare a sentirla parte integrante della nostra Comunità”.

“Non possiamo permettere – ha dichiarato il presidente della ‘Fondazione dei Monti Uniti’ Aldo Ligustro - che i drammatici avvenimenti occorsi sulle strade del capoluogo, che hanno scosso l’intera comunità, vengano derubricati a eventi ineluttabili o imprevedibili da destinare all’oblio. Secondo i dati Istat riferiti al 2022, le vittime di incidenti stradali in Italia sono in costante aumento e rappresentano la prima causa di morte per i giovani tra i 15 e i 25 anni. Con uno sforzo collettivo questo terribile trend può essere invertito e tante vite umane possono essere salvate”.