Alla studentessa foggiana Alessandra Sammarco il Premio America Giovani

In data 22 luglio 2022 si è tenuta la cerimonia di premiazione relativa al 'Premio America Giovani' organizzata dalla Fondazione Italia Usa. La Fondazione, nata per testimoniare l’amicizia tra gli italiani e il popolo americano, si dedica da anni ad attività di promozione della cultura. La cerimonia di premiazione riservata ai migliori laureati d’Italia, prevista nel 2020 e rimandata a causa della situazione pandemica, ha avuto luogo nella Nuova Aula dei Gruppi parlamentari. La premiazione ha coinvolto circa 300 talenti provenienti da tutto il territorio nazionale. Tra questi figura il nome della concittadina Alessandra Sammarco.

Dopo essersi diplomata ragioniera all'IISS Giannone Masi di Foggia nel 2015, la giovane foggiana ha proseguito gli studi laureandosi in Scienze della Mediazione Linguistica presso la Ssml San Domenico sempre a Foggia, laureandosi con il massimo dei voti. Si è poi trasferita a Roma dove si è laureata in Scienze Linguistiche, Letterarie e della Traduzione presso l'Università Sapienza confermando l'eccellente votazione. Alla cerimonia hanno partecipato anche due ragazzi che si sono laureati in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Foggia: Ruggiero Alessandro Frisardi, residente a Barletta che ha rilasciato un'intervista recentemente alla rivista dell'Università e Mariana Ricciardi residente a San Giovanni Rotondo.

Da qui si evidenzia l'eccellente preparazione che le Università di Foggia offrono ai giovani come trampolino di lancio verso i corsi di specializzazione e verso il mondo del lavoro. Di seguito si riporta l'elenco degli altri studenti pugliesi premiati: Jennifer Caputo (Galatina – Le), Simone Di Turi (Castellaneta – Ta), Elia Franchini (Taranto), Alessia Gervasi (Melissano – Le), Valentina Lorusso (Taranto), Giulia Melissano (Cutrofiano – Le), Gaia Napoli (Casarano – Le), Martina Potenza (Galatone – Le), Raffaella Scozzi (Lecce), Felicia Tisci (Gravina in Puglia – Ba). Coloro che hanno ricevuto tale attestazione di merito sono diventati di diritto membri dell'associazione Alumni, nata ad aprile e presieduta dall’Avv. Antonio Visicchio, originario di Ruvo di Puglia, con l'intento di unire gli allievi ed ex-allievi per sostenerli concretamente nel loro percorso di ingresso nel mercato internazionale del lavoro.

La Fondazione Italia Usa ha anche offerto loro borse di studio a copertura totale del costo del nuovo master "Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy". Il nuovo master è svolto in collaborazione con Agenzia Ice e Gedi Gruppo Editoriale, vanta l’adesione di personalità istituzionali ed accademiche di rilievi internazionale ed è diretto dalla prof. Stefania Giannini, già Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, ex-Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, ed attualmente vicedirettore dell’Unesco. Al termine del master viene rilasciato il diploma ufficiale della Fondazione Italia Usa nell’ambito del programma accademico delle Nazioni Unite Unai.