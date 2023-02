Povertà educativa in aumento a San Severo: "Sostenere le famiglie in difficoltà per frenare la dispersione scolastica"

“Una famiglia con meno risorse economiche ha più difficoltà a investire sull’istruzione dei propri figli. A San Severo nell’anno 2020 i contribuenti che hanno dichiarato un reddito compreso tra 0 e 10mila euro sono il 45,21% (13033 su 28827 dichiarazioni secondo uno studio della fondazione Openpolis su dati Istat, Mef e Agenzia per la coesione). Secondo tale studio la condizione familiare di origine è ancora un buon predittore del successo scolastico. Quindi una famiglia con meno risorse ha più difficoltà a investire sull’istruzione dei propri figli”.

Così Filippo Pisone, presidente regionale Pgs (Polisportive giovanili salesiane) sollecita l’amministrazione comunale e le agenzie educative del territorio a sedersi intorno ad un tavolo per potenziare le iniziative avviate e metterne in campo altre al fine di porre un argine al dilagare della povertà educativa. Situazione in crescita, secondo alcuni esperti anche a causa di fattori di carattere culturale: ad esempio in una famiglia dove i genitori non leggono, anche i figli saranno meno spesso lettori. Inoltre i risultati delle prove invalsi del 2021 (fonte Invalsiopen) in città evidenziano che in terza media raggiungono livelli di competenze adeguate il 42,17% degli studenti in Italiano; il 36, 26% in matematica e il 29,88% in inglese reading. Alla luce di tali dati, quindi secondo alcuni esperti del settore sarebbe opportuno avviare iniziative finalizzate a sostenere le famiglie sanseveresi che possiedono scarse risorse economiche da investire sull'istruzione dei propri figli. Questo può essere fatto attraverso programmi di borse di studio o di supporto finanziario per le famiglie a basso reddito. Oppure attraverso iniziative che incoraggino e supportino lo sviluppo di competenze parentali per promuovere un ambiente di apprendimento positivo a casa.

“Anche se in questo campo - spiega Pisone -, qualcosa viene fatto dagli incubatori sociali, sarebbe importante mettere gli oratori ed i centri giovanili in condizioni di diventare strutture di supporto alle agenzie educative per offrire agli alunni a rischio di dispersione scolastica, attività finalizzate al recupero delle competenze che non sono state acquisite attraverso le attività scolastiche tradizionali. Il comune o la Regione potrebbero stanziare fondi per dare la possibilità a famiglie meno abbienti di utilizzare voucher da spendere presso strutture convenzionate per consentire ai figli che lo necessitano, un completo recupero scolastico”.

Inoltre, secondo alcuni esperti sarebbe importante sensibilizzare la comunità sull'importanza dell'istruzione e sul ruolo fondamentale che essa svolge nella costruzione di un futuro migliore per i propri figli. Ciò potrebbe essere realizzato attraverso attività di formazione e sensibilizzazione per i genitori e iniziative per promuovere la cultura della lettura e dell'apprendimento a casa.

"La povertà educativa - chiosa Pisone - può essere considerata una sfida importante per San Severo e ciò richiede un impegno coordinato a livello locale per garantire che tutti i bambini abbiano accesso a un'educazione di qualità e possano realizzare il loro potenziale. Solo attraverso un'azione mirata e sostenuta, possiamo affrontare questa importante sfida e nel tempo costruire un futuro migliore per le giovani generazioni”.