Criminalità minorile ed emergenza educativa dilaganti in città: "Un patto educativo per contrastarle"

E' stato presentato questa mattina presso la Sala Giunta della Provincia di piazza XX Settembre, alla presenza dei candidati sindaci, il progetto R.e.t.e, acronimo di 'Risorse ed Esperienze del Territorio Educante', selezionato da 'Con i Bambini' nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che ha come obiettivo la costituzione di una rete educante composta da famiglie, scuole, istituzioni pubbliche e private, ed enti del terzo al fine di realizzare un 'Patto educativo di città' con azioni concrete per contrastare e superare il dilagante fenomeno della devianza minorile presente a Foggia.

R.e.t.e. nasce dai centri diurni e polivalenti della città con il coinvolgimento di altri enti non lucrativi e due istituti scolastici, per potenziare servizi e progettualità, fronteggiare la 'desertificazione educativa', il tutto con la partecipazione dell'assessorato alla Politiche Sociali. Quasi 300 minori accolti, 457 genitori, 30 scuole attive e dieci associazioni, daranno vita ad un 'Patto Educativo di Città' rinforzando la comunità educante attorno alla scuola e alla famiglia.

Formazione degli operatori, riqualificazione di aree urbane e supporto genitoriale, saranno solo alcune delle azioni preventivate per raggiungere le finalità del progetto sempre con il coinvolgimento del Comune di Foggia. R.e.t.e. prevede anche la costituzione di 'circoli rigenerativi' presenti nei sei quartieri, dove sono presenti i centri diurni e polivalenti autorizzati per l’erogazione di servizi socio educativi a livello regionale.

Si adotterà come strumento per la creazione dei protocolli, strategie di partecipazione attiva della cittadinanza.

All'appuntamento erano presenti tutti i partner del progetto, i partner della Rete cittadina Infanzia e Adolescenza che dal 2021 sollecita incontri e confronti su tematiche sociali e tutte le associazioni ed enti del Terzo settore che hanno partecipato ai tavoli di coordinamento dei Piani Sociali di Zona.