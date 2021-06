Potito Ruggiero, l'eroe 13enne di Stornarella che vuole salvare il pianeta da attivista a scrittore: 'Vi teniamo d'occhio....'

Eroe pugliese del 'Friday for Future', prosegue l'attivismo di Potito Ruggiero, il 13enne di Stornarella che il 27 settembre 2019, è rimasto seduto, da solo, davanti alla finestra del sindaco con un cartello con su scritto 'I keep an eye on you', ossia, vi tengo d'occhio, per lanciare un segnale contro il riscaldamento globale.

Ora, il suo impegno l'ha portato a firmare, a quattro mani con l'autore e divulgatore bolognese Federico Taddia, un piccolo manifesto, un manuale pratico rivolto a tutti, giovani e adulti, per imparare cosa si può fare davvero, nella vita di tutti i giorni, per salvare il pianeta e cambiare il futuro.

Perchè Potito, in fondo, è "un adolescente come tanti altri", che forse ha solo "percepito un attimo prima l'urgenza e la necessità di vivere in modo diverso, per dare un'ultima possibilità al pianeta. O meglio, per darci un'ultima possibilità per salvarlo", scrive oggi Federico Taddia.

Il libro si chiama 'Vi teniamo d'occhio: il futuro sostenibile spiegato bene', costa 18 euro, si articola in 244 pagine, è edito da 'Baldini + Castoldi', ed esce domani. "Il dialogo- dice Taddia- dà vita a un patto per il futuro, fatto di azioni concrete per cambiare, in meglio, il nostro stile vita. Perché ciascuno di noi, con piccoli gesti quotidiani, può fare la differenza". Ma la "condizione indispensabile per cambiare le cose- conclude Taddia- sta nelle nostre mani e spetta al singolo (adulti e ragazzi, genitori, educatori, insegnanti, amministratori, politici) scommettere su un domani sostenibile".