Rafforzato l'ufficio anagrafe: quattro dipendenti per il rilascio delle carte d'identità

Da questa settimana il servizio anagrafe del Comune per il rilascio delle carte d’identità può contare su ulteriori due unità di personale, che si affiancano ad altre due unità già trasferite nelle scorse settimane. Un potenziamento che si è reso necessario per assicurare efficienza al servizio di sportello su cui erano state segnalate criticità da parte dei cittadini utenti.

A questi quattro nuovi impiegati, tutti pienamente operativi, si sono aggiunti anche quattro beneficiari di Supporto Formazione Lavoro e assegno di inclusione. Si tratta di persone che vengono coinvolte in progetti specifici e affiancano il personale comunale, offrendo un servizio di accoglienza al cittadino. Una misura che permette ad altri beneficiari di essere attivi in progetti di accoglienza e digitalizzazione presso il servizio sport, istruzione e servizi sociali del Comune di Foggia.

“L’efficienza dei servizi che dobbiamo assicurare ai nostri concittadini è per noi una priorità” dichiara Daniela Patano, assessora al personale del Comune. “Per questo, constatata una oggettiva difficoltà, siamo prontamente intervenuti ottimizzando le limitatissime risorse umane disponibili in servizio presso l’Ente. Un intervento che, grazie al coinvolgimento dei beneficiari dei progetti di inclusione e formazione lavoro, operiamo anche per lo sportello anagrafe presente al quartiere Cep, consapevoli dell’importanza del decentramento di questi servizi nelle zone periferiche della città. Si tratta, però, di soluzioni emergenziali che affrontiamo in attesa di poter assumere nuovo personale e che arginiamo grazie all’impegno e la dedizione dei funzionari in servizio"