Carapelle è il paese più giovane della Puglia, Volturara Appula il più anziano e Celle il più piccolo

Con 148 abitanti, al 31 dicembre 2022, Celle di San Vito si conferma il borgo più piccolo della Puglia, mentre Carapelle non solo il più giovane per età media, pari a 39,6, ma anche il Comune con il maggior incremento della popolazione rispetto al 2021, di 3,7 per ogni 100 abitanti.

La provincia di Foggia detiene altri due record, ossia quello del comune con l'età media più alta: si tratta di Volturara Appula (55,7) e quello del comune con il maggior decremento della popolazione, di 3,1 ogni 100 abitanti.

La popolazione residente in Puglia, definita sulla base del Censimento al 31 dicembre 2022, ammonta a 3.907.683 residenti, in calo rispetto al 2021 (-15.258 individui; -0,4%); oltre la metà della popolazione vive nelle province di Bari e Lecce (51,0%).

In Puglia, come nel resto del Paese, si è raggiunto un nuovo record di denatalità. I nati sono 26.301 (-80 rispetto al 2021). Il tasso di mortalità è sceso dall’11,8 per mille del 2021 all’11,4 per mille del 2022, con un picco del 12,7 per mille registrato nella provincia di Lecce.

Le donne sono il 51,3% della popolazione residente, superando gli uomini di oltre 99mila unità, prevalentemente a causa della maggiore longevità femminile.

L’età media è di 46,0 anni rispetto a 45,7 del 2021. Barletta-Andria-Trani e Foggia sono le province più giovani (rispettivamente 44,5 e 45,2 anni), Brindisi e Lecce quelle più anziane (46,7 e 47,2 anni).

Gli stranieri censiti sono 142.145 (+6.972 rispetto al 2021), il 3,6% della popolazione regionale. Provengono da 170 Paesi, prevalentemente da Romania (20,7%), Albania (14,3%) e Marocco (7,9%).

Il 16,7% della popolazione vive nei tre comuni con oltre 100.000 abitanti (Bari, Taranto e Foggia) e poco meno di un quarto (23,8%) in quelli con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti.

La provincia di Foggia conta 595.682, meno 3.346 rispetto all'anno precedente.