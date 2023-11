Foggia unica in Puglia senza la polizia provinciale

Foggia è l'unica provincia della Puglia a non avere, dal 2016, un corpo di polizia provinciale, pur dovendo mantenere funzioni di tutela e valorizzazione ambientale in un territorio caratterizzato da emergenze ambientali e criminalità organizzata. Inoltre, la Capitanata è un territorio molto vasto e variegato.

La Provincia di Foggia avrebbe dovuto decidere come riconfigurare i servizi di polizia provinciale relativamente alle funzioni fondamentali che restavano in capo agli enti, in primo luogo quelle in campo ambientale e di regolazione della circolazione stradale anche a seguito dei piani di riassetto e della riduzione della dotazione organica.

Avrebbe potuto riorganizzare i servizi di polizia provinciale in modo congruo rispetto alle funzioni che il nuovo ente di area vasta avrebbe continuato a svolgere, rientrando nell’autonomia dell’ente la scelta di quanto e quale personale di polizia locale sarebbe rimasto a svolgere i compiti di polizia provinciale.

Allo stesso modo, rientrava nell’autonomia della provincia la scelta su come riorganizzare i corpi e i servizi di polizia provinciale secondo criteri di economicità che avrebbero garantito il migliore svolgimento delle funzioni fondamentali.

Dopo sette anni il Consiglio Provinciale, con una delibera, ha quindi chiesto alla Regione Puglia di distaccamento di un nucleo di ex agenti di Polizia, attualmente in servizio presso la Regione, per svolgere efficacemente l'attività di vigilanza in materia ambientale, il cui personale esercita anche attività di controllo della circolazione stradale in virtù di numerose disposizioni di legge sia statali che regionale.

Il mantenimento delle attività di vigilanza e controllo è funzionale al corretto esercizio delle funzioni fondamentali e, consente, altresì, di garantire elevati livelli di tutela su tutto il territorio provinciale attraverso un’organizzazione efficace e puntuale di controlli inerenti l’ambiente unitariamente inteso, ex art.32 della Costituzione, il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e la sicurezza stradale così come previsto dal D.Lgs.285/1992.

La riforma Delrio e il passaggio di funzioni e competenze tra province e regioni aveva prodotto una vera e propria emergenza in Capitanata, con lo svuotamento dell’organico della polizia provinciale, passato in quota alla Regione, e la Provincia di Foggia impossibilitata a garantire le funzioni di prevenzione, vigilanza e controllo dell’ambiente e di un territorio tra l’altro particolarmente esposto anche ai traffici illeciti e all’attività sempre più invasiva della criminalità organizzata.