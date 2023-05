Memorial Day 2023, la Polizia di Stato ricorda le vittime della criminalità

Foggia ricorda le vittime della criminalità. Anche quest’anno la segreteria provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) ha aderito al ‘Memorial Day’, l’iniziativa nazionale da trentuno anni, con una serie di eventi e commemorazioni sparsi per l’intero Stivale, ricorda “tutte le vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità”.

Si tratta di una manifestazione per non dimenticare il sacrificio non soltanto degli uomini in divisa e dei servitori dello Stato, ma anche di giornalisti, politici, religiosi e semplici cittadini che hanno pagato con la vita il loro impegno a favore della collettività. Un tema, quindi, molto sentito nel capoluogo dauno e nella Capitanata tutta, territorio che sfortunatamente conta tante vittime della criminalità, del terrorismo e delle mafie.

Così, per onorare la loro memoria e il loro operato, giovedì 11 maggio alle 9.30 il personale della segreteria provinciale SAP di Foggia, deporrà una corona di fiori presso il ‘cippo’ situato nello spiazzale antistante la Questura e dedicato ai caduti della Polizia di Stato.

Tra gli altri verranno ricordati gli imprenditori agricoli di San Marco in Lamis Aurelio e Luigi Luciani, il funzionario dell’Ufficio del registro di Foggia Francesco Marcone, l’imprenditore edile Giovanni Panunzio, il vicebrigadiere di Ascoli Satriano Giuseppe CIOTTA, Giuseppe Ronca della Polstato di Roseto Valfortore, Luisa Fantasia di San Severo, la dodicenne sanseverese Stella Costa e il maggiore dei Carabinieri di San Severo Vincenzo Di Gennaro.