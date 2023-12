Natale tra le polemiche, la Pro Loco tagliente con la neo sindaca: "Ci hai ignorati"

La Pro Loco non le manda a dire alla neo sindaca Maria Aida Episcopo, accusata di aver ignorato il mondo associazionistico e in particolar modo l'ente del terzo settore nell'organizzazione degli eventi natalizi, "dopo 10 anni di attività in cui abbiamo sempre profuso il massimo impegno e la massima collaborazione con le amministrazioni comunali di ogni estrazione politica, in occasione di eventi-manifestazioni e in particolare per le festività natalizie in cui si è contraddistinta per lodevoli iniziative soprattutto a favore dei più piccoli" si legge in un comunicato stampa al veleno.

Denunciano di essere stati letteralmente gnorati: "Apprezziamo che si sia dato inizio al clima natalizio che era sopito in città nonostante la proclamazione da oltre un mese, così come la Pro Loco esprime gratitudine per l’attenzione al decoro urbano che si sta da subito dimostrando con l’installazione di nuove fioriere per tutta la città, anche se sollecitiamo allo stesso modo una maggiore sensibilità verso l’annoso problema dei rifiuti che inondano le strade e i marciapiedi cittadini soprattutto nelle zone più periferiche”.

La Pro Loco fa sapere di aver inviato, il 26 novembre, la manifestazione di massima disponibilità a collaborare con l’Ente per l’organizzazione del cartellone natalizio anche senza alcun contributo specifico, chiedendo un incontro urgente con Episcopo. Stessa sollecitazione sarebbe stata fatta il 4 e 6 dicembre.

"La Pro Loco in ogni parte d’Italia è interlocutore riconosciuto e partecipe nell’organizzazione simbiotica con l’Ente Comunale, ma a Foggia, una città di 150mila abitanti, è stata totalmente ignorata dalla nuova sindaca e dagli uffici da lei diretti, in particolar modo dal dirigente alla Cultura. Non abbiamo ricevuto alcuna informativa specifica sul cartellone varato. In questo modo il Comune è venuto meno ad un preciso rispetto istituzionale e ci ha messo in grave difficoltà nei confronti di cittadini e turisti che si sono rivolti a noi per avere informazioni in merito ad eventi e manifestazioni".

La Pro Loco conclude: "Ci sia consentito un legittimo scoramento per quanto avvenuto, al solo fine di sollecitare la sindaca ad un incontro urgente per evitare che si ripetano in futuro questa spiacevoli situazioni. Visto che non si risponde alle pec si è costretti ai comunicati stampa per cercare di avere l’attenzione della sindaca. Noi crediamo ancora che sia tutta un’altra storia, ma bisogna dimostrarlo".

Analoga considerazione era stata fatta qualche giorno fa da Marco Maffei per la Filiera Culturale: