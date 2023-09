Foggia "brutta" secondo Selvaggia Lucarelli: no a offese e insulti, pensiamo a come migliorare la nostra città

Non ho nulla contro Selvaggia Lucarelli. In verità, mi è capitato spesso di condividere le sue osservazioni, laddove però le ho ritenute puntuali, obiettive e utili alla discussione. Indubbiamente il termine di paragone da lei utilizzato per descrivere Leticia, città della Colombia che ha definito più brutta di Foggia, peraltro in maniera così telegrafica e sbrigativa, l'ho trovato fuori luogo, ingeneroso e affatto necessario.

"Leticia come prima impressione ci sembra più brutta di Foggia ma meglio di Uyuni in Bolivia"

Non era necessario, in questo caso, tirare in ballo chicchessia, ancor meno una realtà complessa come il capoluogo dauno, più volte strumentalizzata, vilipesa e mal giudicata. D'altronde, le parole hanno un peso maggiore quando a pronunciarle o a scriverle sono personalità e professionisti noti e seguiti da centinaia di migliaia di persone. Non meravigliamoci, quindi, della rabbia e dell'indignazione che certi giudizi possono provocare quando si toccano le corde del cuore.

Tuttavia, ho trovato gravissime le minacce e le accuse rivolte alla collega-opinionista. Una sommossa popolare ancor più sopra le righe della frase incriminata, atteso che la 'battuta' della collega, comunque mai toglierà nulla alla storia di Foggia, dal Neolitico in poi. Le reazioni scomposte nemmeno, ma non abbiamo certamente bisogno di chi, con l'intento di difendere l'integrità della nostra terra con toni e modalità sconcertanti, finisce per affossarla ulteriormente.

Il giudizio su Foggia di Selvaggia Lucarelli non ci autorizza ad insultarla e ad offenderla. Dopotutto i pareri lasciano il tempo che trovano, comprese le discutibili 'Instagram Stories' della collega sulla vicenda. Approfittiamone invece, tutti, per riflettere su come potremmo migliorare la nostra città e convincere, non solo Selvaggia, del contrario.