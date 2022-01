Il grande gesto di 'Zì Carluccio', pizza gratis a domicilio a chi ha il Covid: "L'ho fatto con il cuore"

Nel giro di vent’anni la popolazione di Anzano di Puglia si è dimezzata (una media di 50 residenti in meno all’anno). Al 31 dicembre 2020, infatti, l’Istat ha registrato 1126 abitanti. Nel borgo al confine con l’Irpinia c’è una sola pizzeria, si chiama ‘Zì Carluccio’ e fa consegne a domicilio. E' anche un bar-ristorante. Il titolare, ieri sera, ha dedicato una serata a tutti i concittadini colpiti dal Covid, offrendo loro una pizza in segno di vicinanza in un momento di estrema difficoltà. “Alla cena ci pensiamo noi”.

La popolazione ha apprezzato, le richieste (e le consegne) non sono mancate. “E’ stato un gesto fatto con il cuore, c’è stata una bella adesione e tanti ringraziamenti” ha dichiarato a FoggiaToday il titolare. “Ci ha spinti il buon cuore” ha ribadito. D’altronde, nel comune un tempo appartenuto alla provincia di Avellino, ‘Zì Carluccio’ è l’unica pizzeria. “Abbiamo colto l’occasione per fare gli auguri di buona guarigione a tutti i nostri cari concittadini ammalati di Covid, con la speranza di poter tornare presto a gustare una pizza in buona compagnia nel nostro locale”.

“Sono uno dei soggetti colpiti dal virus ed è stato piacevole ricevere la mia pizza preferita in omaggio direttamente a casa mia. Zì Carluccio è sempre stato generoso” il commento di una cliente costretta a stare in casa per il virus.