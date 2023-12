A Pio e Amedeo la cittadinanza onoraria di Vieste

Pio e Amedeo prossimi cittadini onorari di Vieste. La proposta di conferimento della 'Cittadinanza Onoraria' ai due comici foggiani, verrà discussa il prossimo 28 dicembre alle 10,30 nel corso di una seduta monotematica del consiglio comunale che si terrà all'interno del cine teatro Adriatico.

Mercoledì 28 dicembre con il sindaco Giuseppe Nobiletti, i suoi assessori e il presidente del consiglio comunale Michele Lapomarda con i consiglieri, ci saranno anche Pio D'Antini e Amedeo Grieco.

Pio e Amedeo esordiranno con il nuovo film proprio il 28 dicembre quando in tutte le sale cinematografiche sarà proiettato 'Come può uno scoglio', pellicola girata in parte sul Gargano e a Vieste in particolare. Si tratta del terzo film che vede protagonisti i due comici foggiani. Anche i precedenti 'Amici come noi' e 'Belli ciao' furono girati in gran parte nella provincia di Foggia.

La trama del film

E se un giorno scoprissi che la vita che hai non è quella che volevi? Che qualcuno giorno dopo giorno ha addormentato i tuoi desideri fino a farti diventare un altro da te stesso? È quello che succede a Pio, un ragazzo dal carattere debole e impacciato, al quale il defunto papà Salvatore, ricco costruttore, ha imposto le sue scelte. Eppure, la sua è una vita agiata da fare invidia. Avvocato e ora anche presidente dell'azienda del papà, sposato con Borromea, padre di due bambini, Ginevra e Manfredi, vive nel castello dei marchesi Pasin, i suoi suoceri, proprietari della storica cantina vinicola di famiglia dove producono prosecco. E non è finita. Adesso un gruppo di imprenditori locali lo ha candidato a sindaco del paese perché essendo un debole lo possono manovrare facilmente. Pio è come anestetizzato in quella vita non sua ma gli uomini si sa sono come i vulcani, dormono silenziosi per anni e poi è un attimo e il fuoco torna ad esplodere. La scintilla la offre il parroco del paese don Boschin, guida spirituale del defunto padre di Pio che gli chiede il favore di assumere come autista Amedeo, un ragazzo dal passato turbolento che l'ha visto spesso finire in carcere e che sta cercando di reinserirsi nel mondo del lavoro. Quella di Amedeo è una vera e propria irruzione nella vita di Pio; con i suoi modi espliciti e la sua esuberanza inizia a sovvertire la consolidata armonia famigliare. La situazione diventa presto ingestibile; Borromea e i suoceri marchesi chiedono la testa di Amedeo, ma Pio non ha la forza di mandarlo via, una scelta che risulterà vincente. Vuoi conoscere come vivono gli italiani in Spagna? Vuoi conoscere come vivono gli italiani in Spagna? ESPERIENZA SPAGNA Outbrain Sì, perché, contagiato dal coraggio di Amedeo, Pio metterà in discussione tutto e andrà a riprendersi la vita che voleva e farà pace con i suoi desideri. Una rivolta totale che lo porterà con Amedeo a intraprendere un viaggio carico di sorprese, fino alla scoperta che quell'autista non è giunto lì per caso, che quelle loro vite così diverse sono unite da qualcosa di forte e incredibile perché nessuno è niente per nessuno © Riproduzione riservata