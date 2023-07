La pineta di Siponto plastic free: ci pensa un piccolo esercito dei volontari

Una boccata d’ossigeno per la pineta grande di Siponto. Ci penseranno i volontari che sabato 15 luglio a partire dalle 17.30 la ripuliranno da plastica e rifiuti vari. E’ il piccolo esercito dell’associazione ‘Plastic Free onlus’ di Capitanata’ con in testa il referente provinciale Alessandro Scolozzi che hanno organizzato un nuovo clean up. L'evento sarà supportato da Radio 105, il Regionale di Trenitalia in collaborazione con 'Surf Week' e con il patrocinio del Comune di Manfredonia.

Parallela alla linea di costa, a tratti riparata dalle dune naturali, la Pineta corre per due chilometri circa lungo la riviera a sud di Manfredonia, dal lido dell’aeronautica fino alla foce del Candelaro, occupando un’area di 25 ettari. Bella e selvaggia, versa da anni in condizioni di totale degrado. Dopo l’acquisizione al demanio comunale avvenuta nel 2010 che ha determinato l’uscita di scena del Corpo Forestale dello Stato cui era stata affidata nel 1957 per interventi di idraulica forestale, la Pineta ha avuto un netto declino e si presenta oggi come una discarica a cielo aperto.

L’evento è aperto a tutti (bambini e scuole compresi). I sacchi per la raccolta saranno consegnati in loco, mentre ai partecipanti è consigliato di munirsi di guanti da giardinaggio e/o di una pinza telescopica per raccolta rifiuti. I minori dovranno essere accompagnati dai genitori che firmeranno una liberatoria. E’ necessaria la registrazione su https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/1896/18-giu-manfredonia.