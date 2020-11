Il rettore dell'Università di Foggia Pierpaolo Limone tra i soci onorari del Lions Club Federico II

Cerimonia sobria ma solenne giovedì mattina, nella sala Consiglio di Palazzo Ateneo. Il neonato Lions Club Foggia Federico II di Svevia ha inteso annoverare tra i propri membri onorari il Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, Pierpaolo Limone. L’evento di investitura, svolto nel rispetto delle misure anti Covid, ha visto la partecipazione di una piccola delegazione di soci.

“Era nostro desiderio ospitare questo evento nel corso del più importante appuntamento del nostro Lions Club, la consegna della carta costitutiva da parte del governatore del distretto 108ab, Pierluigi Pinto, alla presenza della massime autorità civili e militari – ha detto nel suo discorso di investitura il presidente del Lions Club Foggia Federico II di Svevia, Alessandro D’Ambrosio – La cerimonia si sarebbe dovuta svolgere nella cornice del Feudo della Selva, nel bosco dell’Incoronata, noto come terreno di caccia di Federico II di Svevia. Ciò non è stato possibile per l’incalzare della pandemia che ci ha costretti prima a spostare e poi ad annullare momentaneamente l’evento. Ciò nonostante – ha aggiunto – essendo grande il desiderio di annoverare tra i soci del nostro giovane Club e della grande famiglia dei Lions, una figura di così alto spessore morale e culturale qual è il nostro Magnifico Rettore, il professor Pierpaolo Limone, più giovane rettore d’Italia, gli abbiamo proposto di spostare la cerimonia nel palazzo Ateneo”, ha detto ringraziando per la possibilità. La cerimonia, a cui l’Ateneo è stato rappresentato al più alto livello dal Prorettore Prof. Agostino Sevi , dal Direttore Generale Dott.ssa Teresa Romei e dalla Delegata del Rettore per la comunicazione e le relazioni con il territorio Prof.ssa Rossella Palmieri, si è conclusa con la consegna della targa e della spilletta onoraria, in perfetto stile Lions.