Pierluigi De Paolis nel Comitato per l'assistenza degli orfani dei professionisti sanitari: "Massimo impegno"

Importante nomina per l'attuale presidente dell’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Foggia. Obiettivo: "Contribuire a rendere questa meritoria Fondazione sempre più efficiente e vicina ai bisogni degli iscritti alle professioni sanitarie”

Nuovo riconoscimento nazionale per l’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Foggia.

Il 23 luglio la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri ha designato il dottor Pierluigi De Paolis, attuale presidente dell’Ordine, quale membro di diritto nel Comitato di Indirizzo dell’O.N.A.O.S.I., Fondazione benemerita che, da 120 anni, soccorre gli orfani dei professionisti sanitari italiani (medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti) deceduti prematuramente, assicurando loro tutta l’assistenza necessaria per giungere al conseguimento di una professione e contribuisce allo stesso scopo erogando contributi economici per i figli meritevoli e/o bisognosi dei sanitari in vita.

L’Opera, infatti, dispone di 10 convitti nelle sedi universitarie italiane più prestigiose, dove sono ospitati gratuitamente gli studenti assistiti e gli studenti paganti, figli di contribuenti in vita. De Paolis, ringraziati il presidente Filippo Anelli e la Federazione nazionale tutta per la fiducia riposta nella sua persona, ha garantito il “massimo impegno per contribuire a rendere questa meritoria Fondazione sempre più efficiente e vicina ai bisogni degli iscritti alle professioni sanitarie”.