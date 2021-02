Foggia la pianta di non pensare al futuro e sistema 25 alberi in via Monsignor Farina: "Scritta una bella pagina"

Verranno donati e piantumati 150 nuovi alberi, nello specifico Ligustrum, alberi con le radici a fittone in modo da non arrecare danni all’asfalto.

Gli alberi piantati in via Monsignor Farina

È cominciata oggi l’iniziativa dei ragazzi di Foggia del Cambiamento Scout FG1 e Ottavia per la riqualificazione e arricchimento delle aree verdi cittadine.

Verranno donati e piantumati 150 nuovi alberi, nello specifico Ligustrum, alberi con le radici a fittone in modo da non arrecare danni all’asfalto. Oggi i primi 25 alberi sono stati piantati in via Monsignor Farina.

“Nelle scorse settimane abbiamo realizzato un Google Form per coinvolgere la cittadinanza nella scelta delle zone da rendere protagoniste della nostra iniziativa. Abbiamo ricevuto più di 300 risposte che ci hanno indicato diversi luoghi cittadini, in generale è emerso il desiderio di avere più aree verdi in tutta Foggia.

Una delle zone maggiormente indicate è stata proprio via Monsignor Farina che, ultimamente, è stata interessata da alcuni lavori di rifacimento, i quali hanno lasciato molte conchette vuote, senza alcun arbusto; per questo abbiamo deciso di iniziare da lì.

Ci hanno dato una mano anche i ragazzi di Sfoggia, che si sono sporcati le mani di terra e concime insieme a noi!

Oggi abbiamo scritto una bella pagina dell’attivismo locale, 25 alberi, e tanti ancora da piantare nelle prossime settimane, che rimarranno alla comunità, che cresceranno insieme a noi ragazzi.

Stiamo dimostrando che l’attivismo giovanile è una componente fondamentale per la nostra città, perché, non solo crea processi di attivazione, ma lascia qualcosa di concreto a tutta la cittadinanza".