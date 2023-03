Più verde a Foggia, piantumati 25 alberi per dare ossigeno alla città

Aree verdi più ricche a Foggia grazie alla locale assemblea territoriale di Cittadinanzattiva e all’Arif che, dopo la positiva esperienza dello scorso anno con l’adesione al progetto regionale “dona un albero per la tua città”, rinnovano l’impegno nel capoluogo aumentando la dotazione di piante.

Così, questa mattina, sono stati messi a dimora 25 alberi di leccio divisi tra via Miranda e zona Pantanella. “La nostra proposta – spiega Donatella Varraso dell’Assemblea Territoriale di Foggia – è stata subito accolta dal Comune di Foggia che ha promosso il progetto, concretizzandolo in tempi brevi. Cittadinanzattiva, attraverso questo progetto, vuole favorire l'aggregazione dei cittadini in queste aree e sensibilizzare le giovani generazioni a comportamenti di rispetto delle regole del buon vivere civile”.

All’iniziativa hanno partecipato Maria Felicia Ciuffreda, della Direzione Generale Forestazione Foggia dell’Arif; Saverio Pio Longo, dirigente dell'Ufficio Ambiente del Comune di Foggia; Giovanni Sorbo, dell’Ufficio Ambiente del Comune di Foggia; Matteo Valentino, segretario regionale di Cittadinanzattiva Puglia; Pio Bufano, coordinatore Regionale della rete consumatori; Nicola Lamboni, Coordinatore regionale rete ambiente, Donatella Varraso e altri volontari dell’associazione.

Cittadinanzattiva promuove l’attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza. La missione associativa fa riferimento all'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione che riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e, sulla base del principio di sussidiarietà, prevede per le istituzioni l’obbligo di favorire i cittadini attivi.