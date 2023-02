Anche il sindaco sostiene la riapertura del cinema 'Solimando': la parola passa alla famiglia

Un importante passo in avanti, ieri ad Apricena, sul tema della riapertura del ‘Cine Teatro Solimando’, che sta a cuore a tutto il territorio di Capitanata e non solo, a giudicare dal numero (649) dei firmatari della petizione lanciata online e dai tantissimi commenti postati sui social, tutti invocativi della riapertura dello storico cineteatro.

“Invitato a Palazzo di Città, quale promotore dell’iniziativa, ho esposto al Sindaco di Apricena, Antonio Potenza, lo stato dell’arte", dichiara Alfonso Masselli, responsabile delle relazioni esterne del noto gruppo industriale Stilmarmo, da sempre impegnato nella valorizzazione della ‘Pietra di Apricena’ in tutto il mondo, negli ultimi anni in partnership con il politecnico di Bari, che presto istituirà dei master universitari ad Apricena, seconda capitale italiana del marmo.

“Il Sindaco Potenza mi ha assicurato la massima disponibilità, sua personale e dell’intera Amministrazione comunale, a riattivare, già nei prossimi giorni, il dialogo con la proprietà del cineteatro, per esplorare insieme le possibili soluzioni per ridare vita ad un luogo simbolo della cultura”, precisa con soddisfazione Masselli. E aggiunge: “Sono certo che la famiglia Solimando (proprietaria dell’omonimo cineteatro) sarà protagonista di questo gran bel sogno collettivo. Ne è segnale il fatto che, tra i firmatari della petizione online, c’è Costantino Solimando, uno degli eredi. Proprio Costantino, nell’agosto 2014, fece riaccendere i riflettori sul suo cinematografo, accogliendo Umberto Giupponi, che, nell’ambito del progetto nazionale ‘Old Cinema’, attraversò l’Italia a bordo di una Vespa alla scoperta dei cinema perduti. Già allora Costantino ne sognava la riapertura. Ora quel sogno può diventare realtà”.

Main Testimonial dell’iniziativa di Alfonso Masselli, una critica del cinema e un direttore d’orchestra di fama internazionale, entrambi pugliesi ma residenti nel centro Italia. La prima, Antonia Del Sambro, a Firenze, e il secondo, Luca Maria Testa, a Pesaro. Nei giorni scorsi, i due esponenti del mondo della cultura hanno diffuso un loro accorato appello, “che non poteva e non può lasciare indifferenti. Alle sirene della cultura non si può non rispondere”, sottolinea Masselli. E conclude: “Sarebbe bello poter inaugurare la riapertura del “Cine Teatro Solimando” di Apricena con un concerto dell’Orchestra Sinfonica “Eroica” delle Scuole Marchigiane, diretta dal Maestro Luca Maria Testa, già direttore d’orchestra del teatro Petruzzelli. Diamoci, quindi, da fare. Tutti. Perché con la cultura si va dappertutto”.