Sul Gargano arriva 'Peschici Up', il progetto di Digitalizzazione Sistemica che favorisce il turismo

La cittadina garganica di Peschici adotta ufficialmente un processo di evoluzione e presenta al pubblico, agli esercenti e alle autorità il suo progetto di "Digitalizzazione Sistemica".

Lo annuncia l'assessora al turismo di Peschici, Anna Rita Delli Muti, che presiederà una conferenza di presentazione del progetto insieme al sindaco Luigi D'arenzo e a Moreno Tartaglini, ideatore di una piattaforma che si chiama 'Peschici Up' e che mette insieme i negozi, le attività artigiane, le aziende e gli operatori turistici, ma anche gli stessi cittadini e o turisti.

La Digitalizzazione Sistemica, che è stata presentata in anteprima da Delli Muti alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, permetterà a Peschici di diventare la prima località balneare italiana di fare rete... in rete. Chiunque accederà a Peschici Up, infatti, potrà informarsi, comprare, pagare, giocare, votare, prenotare e molto altro. I dettagli del progetto saranno presentati giovedì 15 febbraio alle 18 nell'auditorium 'Paolo Granieri' di Peschici.