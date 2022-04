Peschici porta all'alloro quattro studenti: ecco i primi laureati in Scienze giuridiche

Peschici porta all’alloro quattro studenti e festeggia i suoi primi quattro laureati in Scienze giuridiche. La proclamazione è avvenuta in via telematica presso la sede del polo didattico universitario Pegaso-Mercatorum - Torre del Ponte, ospitato nell’omonima Torre risalente al XIII-XIV secolo e facente parte del sistema di avvistamento costiero dei saraceni, nonché simbolo di Peschici e del promontorio garganico tutto.

Ad ottenere il titolo di dottore sono stati quattro studenti: due donne di 42 anni (Anna Rita Delli Muti e Chiara Fasanella, entrambe coniugate con prole, la prima titolare di due patronati, l’altra consulente del lavoro) e due uomini (Francesco Mondelli e Matteo Elia Delli Muti, rispettivamente di 61 e 22 anni, il primo domiciliato in Lugo di Ravenna dove ha sede l’agenzia di investigazione privata di cui è titolare, il secondo impegnato nel settore turistico, tutti residenti a Peschici). Tutti e quattro hanno conseguito con successo la Laurea triennale in Scienze Giuridiche. Il polo didattico universitario telematico, dal 2019, anno della sua fondazione, garantisce la possibilità a giovani ed adulti (ed i laureati di oggi ne costituiscono la prova più evidente), con impegni lavorativi e specifiche esigenze familiari, comportanti evidenti difficoltà di mobilità ed economiche, di coronare un sogno che, altrimenti, sarebbe destinato a rimanere tale.

“Peschici, riconosciuta quale meta turistica di eccellenza, frequentata da centinaia di migliaia di turisti ogni anno, attraverso il polo didattico Torre del Ponte - spiega il fondatore, avv. Giovanni Maggiano - diventa fertile culla di menti e centro propulsore di cultura. Il tutto in un contesto di crisi economica, come quello attuale, determinato dall’emergenza pandemica prima, e dal conflitto russo - ucraino poi, e nel quale lo studio universitario rimane un essenziale strumento di emancipazione e di indipendenza individuale, nonché il miglior investimento possibile di tempo e di risorse economiche personali”.