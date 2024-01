Auto a velocità sostenuta in via Conte Appiano: "Servono dossi artificiali, le strisce non bastano"

Nei giorni scorsi, grazie alle nostre continue sollecitazioni, sono state realizzate le strisce pedonali in via Conte Appiano (ben oltre un mese dopo il rifacimento dell’asfalto). C’è ancora un problema: sono state ripristinate solo quelle all’angolo con via Fiume e non quelle all’angolo con via Trento.

Il problema deriverebbe dalla solita inciviltà degli automobilisti, soliti parcheggiare agli incroci. Per questo motivo non è stato possibile realizzarle. In ogni caso le strisce non basterebbero.

Gli automobilisti in quel tratto corrono come dei pazzi e nove su dieci non fanno attraversare la strada ai pedoni. E, anziché rallentare, accelerano!

È necessaria l’installazione di dossi artificiali.