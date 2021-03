Troia punta tutto sul benessere: nasce il 'Percorso Vita', con ampia area fitness e un'altra di agility dog

L'area sorgerà alle spalle della villa comunale, oggi in stato di abbandono, e avrà un perimetro di circa 100 m, delimitato da staccionata per l’accesso

"La nostra città, a breve, si doterà di un’area fitness e una di agility dog". Ad annunciarlo è il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri, che lancia sui social i prospetti grafici delle aree di prossima istituzione

"Nelle prossime settimane partiranno i lavori di un importante progetto di riqualificazione", spiega. "La zona interessata è alle spalle della villa comunale, oggi in stato di abbandono. Qui sarà realizzato un Percorso Vita, ovvero un’area attrezzata per esercizi ginnici".

L'itinerario prevede otto postazioni: cyclette, tapis roulant, spalliera e stazione fitness resistenza con piattaforma centrale, un vogatore, un arco, due sbarre fisse ed una sbarra di sospensione, tutti con pannelli segnaletici.

L’area avrà un perimetro di circa 100 m, delimitato da staccionata per l’accesso. All’interno sarà attrezzato un percorso per cani 'Agility dog'.Il f "inanziamento è destinato ad azioni di riqualificazione del territorio. Il progetto che sta per essere realizzato ha l’obiettivo di recuperare un’area da troppi anni abbandonata", spiega.

"Crediamo sia un servizio che migliora la qualità della vita dei nostri concittadini, e allo stesso tempo è un’azione di promozione di un’area anche per fini turistici ed ambientali".