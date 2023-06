Foggia pronta per il Pride: il percorso della parata di sabato 10 giugno

Partirà da piazza Umberto Giordano, alle 16.30, la parata del Foggia Puglia Pride, in programma sabato 10 giugno. Il corteo si snoderà lungo corso Vittorio Emanuele; corso Garibaldi; via Vittime Civili; viale Candelaro (tratto da via Vittime Civili a via Nenni); via Pietro Nenni; piazza Aldo Moro (tratto e direzione di marcia da via Saverio Pollice a Via Fuiani); via Fuiani (tratto da piazza Aldo Moro a via Arpi); via Arpi; via della Repubblica (tratto da via Arpi a via Diomede); via Diomede.

L’arrivo è previsto sempre in piazza Giordano. Come in altre occasioni, con una ordinanza, il Comune di Foggia, che patrocina l’evento, ha disposto il divieto di introduzione e consumo all’aperto di bevande in bottiglie di vetro e in lattina e di bevande alcoliche, oltre al divieto di utilizzo di petardi e spray urticanti.

Il divieto vale nelle aree interessate dalla manifestazione, dalle 16 alle 21. La somministrazione e il consumo di bevande in queste zone della città sarà consentito solo ed esclusivamente nei locali pubblici o nelle aree esterne di pertinenza degli stessi. Inoltre, è stato disposto lo spostamento dei cassonetti dei rifiuti presenti lungo il tragitto.

Il Comando di Polizia Locale sta provvedendo a informare la cittadinanza con cartelli posizionati lungo il percorso per evitare la sosta di auto nel pomeriggio di sabato.