Gran bel gesto per gli ucraini non vedenti del Santuario dell'Incoronata: donati 'speciali' pc

Rotary Club Foggia Capitanata dona due pc al Santuario dell'Incoronata per due ucraini non vedenti, fuggiti in seguito alla guerra.

Durante l'esodo dall'Ucraina, il santuario dell'Inconronata ha ospitato 18 persone di cui tre non vedenti. Per questi ultimi il Rotary Club Foggia Capitanata è corsa in soccorso, donando due notebook sui quali sono stati installati programmi ad attivazione vocale. Questa donazione ha lo scopo di creare integrazione, dato che fungono anche da traduttore, ma anche per permettere agli ospiti ucraini di interagire con il mondo esterno tramite internet, rimanendo in contatto con i propri cari che sono rimasti in Ucraina e per aggiornarsi sulla guerra in corso.