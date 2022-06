I pazienti di Casa Sollievo ‘finanzieri’ per un giorno, in missione speciale presso la Sezione operativa navale di Manfredonia. Quest’oggi, i giovani pazienti del Reparto di Oncologia pediatrica dell’ospedale di San Pio, accompagnati da familiari e staff medico, si sono recati in visita presso gli ormeggi della Sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Manfredonia.

Gli ospiti, che hanno potuto sperimentare l’emozione di essere ‘finanzieri per un giorno’, sono stati accolti dal generale Francesco Mattana, comandante regionale Puglia e dal mon s. Franco Moscone, vescovo dell’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, alla presenza di Michele Giuliani, direttore generale della fondazione ospedaliera.

E’ poi seguita la visita ai mezzi navali e l’illustrazione di un briefing operativo, con la visione di alcuni brevi filmati sulle attività svolte dalle unità del Corpo, che hanno alimentato spunti di riflessione in merito ai concetti di educazione alla legalità ed alla tutela del mare.

La mattinata è poi continuata con l’imbarco su alcune unità navali della guardia di finanza, dove i giovani visitatori hanno potuto apprezzare le principali caratteristiche e dotazioni tecnologiche dei mezzi, illustrate dagli specialisti del comparto navale, per poi effettuare una breve navigazione nelle acque antistanti. La giornata si è quindi conclusa in un clima di serena ed emozionante condivisione, per un breve ma intenso momento di gioia in compagnia delle fiamme gialle pugliesi.