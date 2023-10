I piccoli pazienti di Casa Sollievo 'marinai' per un giorno: il regalo della Guardia Costiera

Nella giornata di ieri, alcuni giovani pazienti dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, accompagnati da familiari e staff medico, hanno fatto visita alla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Manfredonia.

Ad accogliere i giovani ospiti, è stato il Comandante del Compartimento Marittimo e del Porto di Manfredonia Capitano di Fregata Antonio Cilento, unitamente ad una rappresentanza del personale in servizio. La mattinata è proseguita con un breve briefing operativo nel quale sono state illustrate le attività che la Guardia Costiera svolge quotidianamente a tutela dell’ambiente, della salvaguardia della vita umana in mare.

Successivamente i piccoli ospiti, dopo aver ricevuto in dono il tradizionale berretto con il logo della Guardia Costiera, si sono recati presso il molo di ponente del porto commerciale di Manfredonia dove ad aspettarli c’era il pattugliatore “Walter Fachin” CP 403 messo a disposizione per l’occasione dalla Direzione Marittima di Bari.

I piccoli “marinai” e i loro accompagnatori, una volta saliti a bordo, hanno lasciato il porto di Manfredonia per dirigere verso nord e dove hanno potuto così osservare le splendide coste garganiche da una prospettiva diversa. Una vera emozione per i bimbi che non erano mai saliti a bordo di un simile mezzo. Sua Eccellenza Mons. Franco Moscone ha voluto ringraziare le donne e gli uomini della Guardia costiera dedicando loro un sentito pensiero con le seguenti parole: “Grazie di cuore, come vescovo e presidente di Casa Sollievo della Sofferenza, alla Guardia Costiera che da tempo dimostra la sua vicinanza e sostegno al reparto di pediatria oncologica del nostro ospedale con stima e riconoscenza”.