Il 'Patto del Verde': strategie, progetti e una task force per una Foggia più green

Cittadini, associazioni, comitati, tra cui Arci 'Maria Schinaia', Club Alpino Italiano, Cicloamici, Conalpa, Csn Onlus/Pronatura, Fare Ambiente, La Società Civile, La Via della Felicità, Legambiente Gaia, Lipu, Wwf. Tutti costituiscono il Forum Verde, promotore del 'Patto verde' per la città di Foggia formalmente inviato ai cinque candidati sindaco di Foggia.

Il patto ha l'intento di costituire sinergicamente una forza comune per la problematica annosa e seria del verde pubblico nel capoluogo dauno in tutti i suoi aspetti, da quello ambientale a quello economico passando per il sociale. Il “Patto Verde” è un impegno, si fonda sulla responsabilità e la fiducia reciproca fra i candidati sindaci delle elezioni amministrative del 2023 e la società civile; nel patto il verde pubblico viene considerato come “bene primario di una comunità urbana”, in quanto esso gioca un ruolo ambientale strategico nel mitigare gli impatti negativi dei cambiamenti climatici, contribuendo indiscutibilmente a migliorare la qualità della vita dei cittadini creando città vivibili, sostenibili e resilienti.

"Questa nostra proposta nasce dall’amore che abbiamo per la nostra città e per l’Ambiente in cui essa si colloca individuando delle linee di condotta condivise che l’Ente Comune deve ottemperare e far rispettare affinché questa nostra iniziativa abbia un senso", si legge nel testo della proposta recapitata ai cinque candidati.

La realizzabilità passa attraverso l'applicazione della legge nazionale 10/2013 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), l'applicazione della Strategia Nazionale del Verde Urbano del 14 maggio 2018 redatta dal Comitato del Verde Pubblico in capo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica –Mase, e in ottemperanza al Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 'Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde'.

Secondo i promotori, il verde Urbano organizzato, considerato come Bene primario di una comunità urbana, "può giocare un ruolo ambientale strategico nel mitigare gli impatti negativi dei cambiamenti climatici in atto, contribuendo indiscutibilmente a migliorare la qualità della vita dei cittadini creando città vivibili, sostenibili e resilienti e in grado di generare benefici in ambito ecologico-ambientale, sanitario, sociale e ricreativo, culturale ed economico".

Le proposte

Sono in totale sette le azioni da concretizzare con una Strategia Verde del Comune di Foggia: l’istituzione di una Task Force Verde in ambito Ente con accertate competenze e responsabilità (paesaggisti, agronomi forestali, arboricoltori, ecc.) e con la collaborazione concreta delle associazioni e dei cittadini (Consulta Verde e Ambiente); la redazione o l’aggiornamento digitale del Censimento del verde urbano ed extraurbano, consultabile in rete - Sistema Informativo del Verde; il Piano Comunale di Gestione del Verde: studio da progettare e redigere da esperti (Paesaggisti, arboricoltori, silvicoltori, ecc.,); l’aggiornamento attualizzato del Regolamento del Verde Pubblico e Privato; il bilancio patrimonio verde: Gestione Economica del Verde; l'obbligo dell'inserimento con atto pubblico in caso di costruzione edilizia di verde pubblico con standard adeguati al regolamento comunale; la ricostituzione dell'ufficio giardini e manutenzione verde.

Strategia verde per Foggia - Educazione ambientale di comunità

Le finalità che il Patto si prefigge sono molteplici, diverse sono le strategie e progettualità da attuare: fondamentali sono le sinergie interne all’Ente: in una prospettiva di una Task Force Verde, è necessario che i vari Servizi comunichino fra loro e condividano percorsi globali, in ottica di operare in modo coordinato e interconnesso (Strategia Nazionale del Verde Urbano 14 Mag, 2018); realizzare programmi comunali di educazione ambientale nelle scuole; coinvolgere la comunità cittadina nella più ampia comprensione dell'importanza del Patrimonio Urbano Verde per il benessere dei cittadini e dell'ecosistema urbano con campagne d’informazione e sensibilizzazione costante; partecipazione della comunità cittadina al “sentire verde”, con uno sportello telefonico specifico destinato a alle segnalazioni dei cittadini utilizzando anche bandi del Servizio Civile; studio sulla limitazione consumo del suolo urbano ed extraurbano ed individuazione di aree, anche edificate ma che potrebbero cambiare destinazione d’uso (nuove aree verdi) in compensazione con altre da “riammagliare” ed equilibrare del punto di vista ambientale (da inserire nel PUG); aumentare il drenaggio urbano sostenibile (“decementificazione” e “deimpermeabilizzazione”) per creare le condizioni per la crescita di un patrimonio arboreo sano resiliente; utilizzo di mezzi, materiali e prodotti rispettosi dell’ambiente e di basso impatto ambientale per la manutenzione del verde; migliorare ed implementare la tecnostruttura comunale di professionalità nel campo ambientale e gestionale.

Infine, tra i progetti da realizzare si propone l'istituzione della Consulta ambientale, la realizzazione della prima arteria verde nella 'corsia centrale' che parta da via Martiri di via Fani e arrivi fino a viale Michelangelo, una riforestazione urbana nei parchi, creazione di giardini e orti urbani oltre alla riqualificazione dei grandi parcheggi, sia pubblici che privati attraverso la decementificazione e la rigenerazione del verde.