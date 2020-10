Zone a rischio e illegalità: nuovi sistemi di videosorveglianza a Cerignola, è il patto per la sicurezza

A Cerignola, nelle aree maggiormente interessate da situazioni di degrado e di illegalità, saranno installati e potenziati i sistemi di videosorveglianza. È l'obiettivo prioritario del Patto per l’attuazione della Sicurezza Urbana del Comune di Cerignola, sottoscritto in prefettura a Foggia lo scorso 5 ottobre. L’iniziativa, promossa dal ministero dell'Interno, è finalizzata a sostenere i finanziamenti degli oneri sopportati dai Comuni per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza.

Il Comune di Cerignola, tra i primi enti della provincia di Foggia ad aderire, ha presentato un articolato progetto che intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale e nelle aree di maggiore incidenza criminale.

Per l’ammissione al finanziamento, il progetto, completato in tempi rapidissimi ed elaborato d’intesa con i rappresentanti delle forze di polizia territoriali dai tecnici comunali, è stato trasmesso alla prefettura per la valutazione e l’approvazione da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Con la sottoscrizione del Patto, la prefettura e il Comune di Cerignola, nel rispetto delle reciproche competenze, adotteranno strategie congiunte, volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità, favorendo l’impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie del territorio, intervenendo, in materia di sicurezza urbana, attraverso azioni volte alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria e alla promozione del rispetto del decoro urbano. "Con le strategie elaborate in seno al Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica tenutosi per la prima volta a Cerignola alla presenza della commissione straordinaria, i successi operativi ed investigativi fin qui registrati con l’operazione tuttora in corso di “Alto Impatto” ed il sostegno della magistratura della Capitanata - dicono i commissari - si sta procedendo a conferire maggiore sicurezza alla città ed una certamente meritata migliore qualità di vita".