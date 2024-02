Una Foggia che legge con il "Patto per la lettura": il riscatto della città passa per la cultura

Un patto per promuovere, in modo organico e strutturato, azioni e progetti per la diffusione della lettura e dei libri: è questo l’obiettivo ultimo dell’incontro promosso dall’Amministrazione comunale di Foggia e dal Polo Bibliomuseale, La Magna Capitana