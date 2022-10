Un patto educativo per Foggia e provincia: l'alleanza che mette al centro i giovani per un cambiamento radicale

Chiesa, scuola e istituzioni stringono un nuovo patto di alleanza, allargato a tutti i soggetti che compongono la comunità educante, per “costruire un futuro ai giovani e garantire opportunità di vita in un contesto sociale sicuro e sano”. Prefettura, Procura, Ufficio scolastico regionale per la Puglia, Università, l’Arcidiocesi Metropolitana di Foggia-Bovino e le 4 diocesi suffraganee, Provincia e Comune di Foggia hanno siglato un protocollo biennale, ispirato ai valori e ai principi generali del messaggio per il lancio del Patto educativo globale di Papa Francesco?.

Nasce oggi, con la firma, la cabina di regia sotto forma di “consiglio di direzione strategico del patto”, composto dai sottoscrittori e integrato dai rappresentanti degli ordini professionali e degli enti del terzo settore. Le articolazioni territoriali coincidono con le cinque diocesi. Il prossimo passo è la definizione di una strategia. Le linee operative saranno declinate nell’ambito dei territori. Saranno coinvolti anche gli ordini professionali, per supportare tecnicamente l’elaborazione e l’attuazione delle diverse progettualità.

Il patto sarà aperto all’adesione di tutti i soggetti pubblici e privati che ne abbiano interesse, in particolare delle associazioni di categoria e del terzo settore, previo esame in sede di Consiglio di direzione strategica (si possono inviare le richieste di adesione, corredate dalla scheda di presentazione, all’indirizzo pattoeducativo.preffg@interno.it).

Al centro ci sono i giovani, con l’intenzione di renderli “protagonisti di un radicale cambiamento”, parole del prefetto Maurizio Valiante. “Con un approccio partecipativo, di collaborazione e cooperazione – spiega il rappresentante territoriale del Governo - vogliamo promuovere percorsi educativi e culturali rivolti alla popolazione giovanile sui temi della legalità, della cittadinanza attiva, sull’inclusione e sul dialogo interculturale. Attraverso una adesione volontaria, vogliamo poi coinvolgere il mondo dell’associazionismo, le associazioni di categoria, la comunità civica. In sostanza, cerchiamo una responsabilizzazione generale per rivolgere un’attenzione particolare ai giovani e alla famiglie, perché vogliamo avvicinarci ai giovani e rappresentare per loro un punto di riferimento concreto, e un segno di speranza”. A proposito di devianza giovanile, il prefetto annuncia, peraltro, un’azione mirata sul territorio in merito al fenomeno della baby gang.

"Le istituzioni, il mondo della Chiesa cattolica, la scuola e l'Università sono le prime trincee in cui si lotta contro l'illegalità ed in cui si riduce il perimetro del disagio sociale ed economico, che spesso è il terreno nel quale le mafie compiono lo sporco lavoro di reclutamento della propria manovalanza giovanile”, ha osservato il presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta, che siederà nel consiglio di direzione strategico in rappresentanza della Conferenza dei sindaci. “L'oppressione della mafia e della criminalità va combattuta non solo attraverso la straordinaria attività della 'Squadra Stato', ma anche con la promozione di una cultura della legalità tra i nostri ragazzi e con politiche che sappiano migliorare le condizioni infrastrutturali del territorio, offrendo ai più giovani nuove opportunità occupazionali, specie in una provincia con una tasso di disoccupazione del 25%, il più alto dell'intera Puglia. Perché disoccupazione e criminalità sono dinamiche strettamente correlate. Dobbiamo partire dai più piccoli, esaltando la funzione delle parrocchie come luoghi di aggregazione sociale, dall'universo della formazione e dalle istituzioni come presidi di specchiata onestà da parte degli amministratori pubblici”.

Dal canto suo, il Comune di Foggia ha attivato un tavolo straordinario provinciale per la promozione di interventi di antimafia sociale, con gli organismi del terzo settore (il secondo incontro è programmato per domani, 12 ottobre, per stilare un’ipotesi progettuale), in linea con lo spirito del protocollo.

Tramite il patto si prova a fornire unitarietà di visione ad un progetto educativo di comunità legato anche alle specificità e alle opportunità territoriali. Tra le azioni, a titolo esemplificativo, si menziona “la prevenzione e rimozione dei fenomeni di disagio giovanile anche attraverso la cura, rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani individuati dalle amministrazioni comunali, che svolgeranno una funzione rilevante di azione sul territorio finalizzata alla rigenerazione condivisa di spazi pubblici”.

Si punta a strutturare un senso civico di comunità e di appartenenza, ed è previsto il coinvolgimento di altri attori come personaggi del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo. Tra le linee di intervento, inoltre, si parla dell’elaborazione, con le associazioni di categoria che operano nel settore dell'intrattenimento, di “strategie concrete volte a diffondere una cultura positiva del divertimento, superando le forme di aggregazione passiva ed edonista, promuovendo invece attività che stimolino l'interesse socio culturale e di rispetto delle regole del vivere civile”.

Tra gli obiettivi perseguiti dal patto si inserisce il coinvolgimento degli oratori, storicamente punto di riferimento, condivisione e aggregazione importante per la formazione e l'educazione giovanile. “Oggi c’è una frammentazione di opportunità o di luoghi che non sempre aiutano a formare, ma rischiano di 's-formare' i giovani, invece di aiutarli – osserva sul punto l’Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo monsignor Franco Moscone - Speriamo che gli oratori, dove ci sono, possano ancora mantenere la loro funzione”.

Coinvolte anche le vedove Luciani, Arcangela Petrucci e Marianna Ciavarella, presenti alla sottoscrizione del patto: “Sono una testimonianza di coraggio di chi ha deciso, nonostante la grandissima tragedia che hanno vissuto, di dire no alla mafia, no al silenzio e no all’omertà”, ha detto il prefetto Valiante.