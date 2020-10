Landella sbotta "una volta per tutte" su Parcocittà: "Basta pressioni per la proroga o mi rivolgo alla Magistratura"

A poche ore dall'assemblea cittadina online organizzata dal comitato cittadino per i parchi giochi di Foggia durante la quale si discuterà del futuro di Parcocittà, Franco Landella mette le cose in chiaro: "Stiamo lavorando ad un bando pubblico per la gestione a cui potranno partecipare tutti i soggetti interessati, tra cui l'Ats che attualmente gestisce quello spazio".

Il primo cittadino va oltre: "Annuncio sin da ora che se continuerò a subire pressioni al fine di concedere proroghe non previste dalle norme sarò costretto a rivolgermi alla magistratura".

E prova a far chiarezza, "una volta per tutte", puntualizza: "La legge impone ai comuni di espletare gare per la gestione di qualsiasi bene pubblico. Quindi non si tratta di un capriccio di questa Amministrazione comunale o di un parere personale, bensì di rispettare le norme. Non è possibile, quindi, prorogare una attività senza una regolare gara pubblica poiché tutti i beni devono essere affidati tramite una procedura di evidenza pubblica, così come accade, ad esempio, per alcune strutture sportive di proprietà comunale"

Landella aggiunge: "Questo non significa che le attività programmate a Parcocittà debbano cessare né si spegneranno le luci, perché il futuro gestore del contenitore sociale e culturale di Parco San Felice è tenuto a far svolgere tutte le attività già programmate e finanziate"

Il sindaco conclude: "Mi auguro che tutte le strumentalizzazioni poste in essere negli ultimi tempi possano terminare, perché nessuno può costringere l'Amministrazione comunale a concedere la struttura senza gara, violando quindi tutte le norme di partecipazione di trasparenza e concorsualità, ovvero le tre procedure da mettere in campo per tutti i beni di natura pubblica."

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Parcocittà è stato inaugurato il 5 novembre di quattro anni fa. Gestito da una ATS con quattro realtà facenti parte del privato sociale, oggi è uno fiori all’occhiello della cultura e della legalità intese come partecipazione e inclusione.