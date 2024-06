Parco Iconavetere chiuso e vietato ai cani: "Foggiani devono poterne usufruire"

"Parco Iconavetere deve riaprire al più presto. Abbiamo già chiesto all’Amministrazione comunale di consentire ai cittadini di poter usufruire di uno spazio verde dalla notevole importanza storica”. Il vice capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Pasquale Rignanese, si è fatto promotore della riapertura dello spazio di via Ciano, dove i cancelli sono chiusi da diverso tempo.

“All’ingresso del parco bisogna anche rimuovere un cartello contra legem che vieta l’ingresso ai nostri amici a quattro zampe anche con guinzaglio, così come prevedono le normative vigenti. Una segnalazione che abbiamo già fatto all’assessore competente Lucia Aprile al fine di restituire ai foggiani un’area che ha conservato per anni il tavolo dell’Iconavetere e che spesso è stata utilizzata per cerimonie religiose all’aperto, considerato che sorge sull’area che era occupata dal convento dei Frati Cappuccini, nella cui chiesa avvenne la prima apparizione della Madonna Iconavetere in occasione del terremoto del 20 marzo 1731 che distrusse Foggia".

Rignanese prosegue: "Un’area che l’Amministrazione di centrodestra aveva riaperto alla città ma che, inspiegabilmente, da qualche anno è tornata ad essere oggetto di incuria e abbandono. Proprio nei pressi del Parco Iconavetere, abbiamo chiesto che la zona tra via Gazza e via Ciano possa essere pedonalizzata definitivamente. Perché, soprattutto d’inverno, i residenti della zona sono costretti a camminare nel fango in un’area che vede la presenza di un asilo nido e di diverse attività commerciali. Ci auguriamo che l’assessore ai Lavori Pubblici possa intervenire al più presto per rendere calpestabile quello spazio”.