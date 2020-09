"Foggia non è la città più bella d'Europa, ma il cuore dei foggiani sì. La bellezza è in quello che vivi"

"Foggia non è la città più bella d'Europa, ma il cuore dei foggiani invece lo è. La bellezza non è in ciò che vedi, ma anche in quello che vivi. O no?".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' una piccola dichiarazione d'amore per Foggia (e per i foggiani) quella lasciata dall'attore Paolo Calabresi, per la rubrica 'Appunti sulla #Puglia', sulla pagina Fb del duo comico Toti e Tata. Calabresi ricorda alcuni aneddoti ed esperienze vissute in daunia, quando il figlio - il terzino e difensore Arturo Calabresi - vestiva la maglia rossonera del Foggia di mister Stroppa, in serie B. "Imparai tutte quelle belle cose che si dicono nella curva dei foggiani. Quelle cose straordinaraie e raffinatissime - ricorda con ironia - interlocuzioni e citazioni importanti. Fu una bellissima esperienza", conclude.