Una panchina verde "per non sedersi': i nomi di Luigi e Aurelio e delle vittime innocenti di mafia in Capitanata

L'iniziativa dei giovanissimi di Azione Cattolica 'Una panchina per non sedersi' che hanno pitturato di verde la seconda panchina a tema donata alla città, in cui sono stati scritti i 31 nomi delle vittime innocenti di mafia della Provincia di Foggia.