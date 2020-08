Rignano Garganico guarda oltre l'orizzonte: ecco la 'panchina dei sogni', gigante come i desideri

Rignano Garganico sogna in grande. E lo fa con la sua 'Panchina dei sogni' gigante, "un'opera immaginata tempo fa e finalmente, orgogliosamente, divenuta realtà", spiega il sindaco, Luigi Di Fiore. "Spero possa essere apprezzata da rignanesi e non", continua il primo cittadino. "Da oggi Rignano ha un tocco d'arte in più, in un già magnifico capolavoro della natura".

