La Sala rosa del Palazzetto dell'Arte si trasforma in un'aula studio

Su iniziativa dell’assessora alla Cultura, Alice Amatore, nei giorni 29 e 30 dicembre e il 2,3,4 e 5 gennaio la Sala Rosa si trasformerà in un’aula studio per coloro che avessero necessità di uno spazio adeguato. L’ingresso è libero fino ad esaurimento delle postazioni dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle 15.30 alle 19.30.

“Abbiamo deciso di venire incontro a una specifica esigenza delle studentesse e degli studenti della nostra città – spiega Amatore – in un periodo in cui alcune strutture sono chiuse per le festività. Questo primo “esperimento” va nella direzione di rendere pienamente fruibili gli spazi comunali da parte della cittadinanza, indirizzo – questo – che sarà uno degli elementi contraddistintivi della nostra amministrazione”.