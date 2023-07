Migliorano le condizioni di Osvaldo Supino: "Sta affrontando un momento difficile e impegnativo"

Osvaldo Supino, uno dei testimonial del Puglia Pride che si è svolto il 10 giugno a Foggia, sta meglio. E' quanto si legge in un comunicato pubblicato ieri 30 luglio. Le condizioni dell'artista di Torremaggiore, ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, sono in netto miglioramento.

"Ringraziamo fin da subito la squadra ospedaliera e tutte le persone che con tanto affetto hanno seguito e supportato Osvaldo anche in un momento così difficile e impegnativo come quello che sta affrontando. Le prossime saranno sicuramente settimane importanti di recupero e mentre Osvaldo continuerà il suo ricovero presso l’ospedale prescelto, chiediamo con estrema gentilezza il rispetto della privacy per lui e la sua famiglia. Per evitare ulteriori speculazioni chiediamo inoltre a tutti di fare affidamento solo a fonti ufficiali come questa pertanto firmate dalla produzione, dall’ospedale o dal fan club ufficiale. Un grazie sincero anche a tutti i media che con educazione e massimo rispetto stanno riportando sulle loro pagine notizie vere e certificate. Fino a nuova comunicazione tutti i social ufficiali di Osvaldo Supino saranno gestiti esclusivamente dallo staff e dalla famiglia dell’artista".

Ad oggi Osvaldo Supino è l’artista italiano indipendente più premiato e riconosciuto all’estero. Detiene il record come unico italiano nominato tre volte ai Bt Digital Music Awards in Uk, unico Italiano vincitore di 2 Laiffa Awards a Los Angeles, Nickeclip Awards, Unicef Award, Premio Mei, è tra gli unici quattro italiani insieme a Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro intervistati dalla Cnn, ed è tra i personaggi più influenti della comunità Lgbt.