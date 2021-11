Nasce in Capitanata un 'Osservatorio Lupi'

Nasce un 'Osservatorio Lupi' in provincia di Foggia. Negli ultimi anni, infatti, in Capitanata, il lupo appenninico è stato oggetto di persecuzioni, lupi impiccati, avvelenati, ma anche sparati o trovati investiti lungo le strade a scorrimento veloce tanto da attirare l’attenzione dei media nazionali e dai vertici istituzionali. D’altro canto, sempre più numerosi risultano gli avvistamenti o le informazioni, non sempre corrette, legate a questa specie protetta, come ad esempio è sempre più diffusa l’abitudine di confondere il lupo selvatico con la razza domestica del 'cane lupo cecoslovacco'.

Così è nata l’esigenza di creare localmente un 'Osservatorio Lupi', ovvero gruppi di volontari Wwf spinti dalla passione per la natura e dal legame con il territorio del Gargano, del Tavoliere e dei Monti Dauni, che vogliono dare il loro contributo alla conoscenza di questo affascinante predatore. L’osservatorio si pone, infatti, il fine di contribuire al monitoraggio del 'Canis lupus italicus' e alla diffusione di una corretta informazione sulla specie nella propria realtà territoriale, tramite la raccolta di informazioni e dati sulla presenza della specie, l’organizzazione di eventi e la preparazione di materiale informativo, avvalendosi di competenze scientifiche interne o esterne del territorio.

"Non abbiamo la pretesa di fare monitoraggi o ricerche", spiega Maurizio Marrese, naturalista presidente del Wwf Foggia, "molto più semplicemente 'osserviamo' la presenza del lupo nel nostro territorio e riportiamo le informazioni che raccogliamo al direttivo nazionale che metterà a disposizione i dati per gli enti pubblici".

In particolare, per il perseguimento degli scopi si svolgeranno le seguenti attività: raccolta di immagini (foto o video) di lupo attraverso video-trappole. I dati verranno raccolti in un database nazionale, in gestione al WWF Italia; raccolta di segnalazioni opportunistiche di lupo (segni di presenza o avvistamenti) provenienti da terzi, che verranno inseriti, in seguito ad attenta valutazione del grado di attendibilità da parte del referente scientifico di riferimento o di esperto interno al gruppo. Ancora, produzione e distribuzione di materiale e organizzazione di eventi di informazione e sensibilizzazione, dal vivo o per via telematica, su tematiche inerenti biologia ed ecologia della specie e strategie di coesistenza uomo-lupo; collaborazione con gli enti pubblici e organi di informazione locali per fornire un sostegno tecnico-scientifico.