Un indumento caldo, un passatempo e un biglietto gentile: ad Orta Nova, le 'Scatole di Natale' per chi ha bisogno

Un regalo 'sospeso', un modo per dare gioia e calore ai più bisognosi e soli nel periodo natalizio. E' l'iniziativa 'Scatole di Natale' promossa dall'Amministrazione comunale di Orta Nova (assessorato ai Servizi Sociali) e il Centro operativo comunale.

In cosa consiste? In un regalo per chi ha bisogno. Partecipare all'iniziativa è semplice: in una scatola bisogna inserire un indumento caldo (guanti, sciarpa, cappello, maglione); un oggetto per passatempo (libro, gioco di società, materiale di cancelleria etc); un biglietto gentile, perché le parole contano più degli oggetti.

Le scatole andranno incartate, indicando in un angolo la tipologia del destinatario (uomo - donna - bambino - bambina e fascia d'età corrispondente), e consegnate presso una delle quattro Caritas parrocchiali. È importante che gli indumenti donati non siano usati ma in buono stato. Ogni famiglia può donare più di una scatola.