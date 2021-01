Mario Frasca e la piazza che non lo onora come dovrebbe: "Interventi previsti mai realizzati. Il Comune ci dia delle risposte"

Oggi avrebbe compiuto 41 anni, Mario Frasca, il Caporal Maggiore dell'esercito che perse la vita durante una missione di pace in Afghanistan, il 23 settembre 2011.

In sua memoria, nel settembre del 2013, a Orta Nova, venne intitolata una piazza a suo nome, ma dopo soli 3 mesi, l'amministrazione di allora firmò una delibera per la costruzione di 16 alloggi, proprio su quella piazza. Inutili, negli anni, furono le richieste di sospensione del progetto da parte dell'Associazione che porta il suo nome, portata avanti dal fratello Vincenzo, e gli appartamenti furono costruiti. Ma dopo la fine dei lavori, le opere di miglioramento della piazza - come la realizzazione di un monumento - previste nella brochure di un progetto di llluminazione pubblica, non furono mai eseguite.

Lavori progettati e mai avviati. A più riprese, l'Associazione Mario Frasca ha chiesto lumi sulla situazione, ma l'istanza inoltrata nell'aprile del 2020 non ha ottenuto alcuna risposta da parte del sindaco Lasorsa e dell'intera amministrazione, tanto da spingere l'associazione a sporgere denuncia presso la caserma dei carabinieri.

Per la famiglia di Mario, il giorno del suo compleanno diventa una nuova occasione per richiamare l'attenzione sullo stato di un luogo che non lo onora come dovrebbe. Mario è morto per il suo Paese, la realizzazione di un monumento e i necessari interventi che donerebbero a quella piazza un certo decoro, sarebbero un semplice riconoscimento per onorarne la memoria.