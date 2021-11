Femminicidi e violenza sulle donne a Orta Nova, la polizia raggiunge la comunità in parrocchia: "Noi ci siamo"

La campagna di informazione e sensibilizzazione permanente 'Questo non è amore' messa in campo dalla Polizia di Stato dal 2016 per prevenire e contrastare l’odioso fenomeno della violenza di genere, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si è concretizzata in un incontro presso la parrocchia Beata Vergine Maria di Lourdes di Orta Nova, comune dei Cinque Reali Siti che negli ultimi due anni ha assistito a ben cinque femminicidi, l’ultimo dei quali a gennaio scorso. "Si è scelto una parrocchia, la più piccola circoscrizione territoriale ecclesiastica, per raggiungere la sua comunità di fedeli che rappresenta il cittadino comune quello a cui realmente rivolgere i nostri consigli ed esperienze, che vive la realtà della famiglia e dei rapporti all’interno di essa in maniera quotidiana e discreta. Questa opportunità ha reso ancora più tangibile e concreto il rapporto di vicinanza alla Polizia di Stato e ai suoi uomini e donne impegnati sul territorio che diventano snodo fondamentale di una rete fata da istituzioni, enti locali, centri antiviolenza, associazioni di volontariato impegnate sul tema".

'Questo non è amore' è una campagna di informazione che si sostanzia durante tutto l’anno anche in incontri presso le scuole di ogni ordine e grado. "Insegnare ai ragazzi che il genere non deve essere discriminante nelle loro scelte, che il concetto di parità e di rispetto deve essere molto chiaro durante le relazioni personali e sociali tra donne e uomini è di fondamentale importanza in questa “lotta” che ci vede impegnati in prima linea"