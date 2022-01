L'Associazione Mario Frasca compie dieci anni: "La nostra missione per i militari caduti continua"

Oggi avrebbe compiuto 43 anni il Caporal Maggiore Capo Mario Frasca (vittima del dovere) deceduto in Afghanistan durante la Missione Internazionale di Pace all’estero il 23 settembre 2011.

“Dieci anni insieme con l’Associazione Onlus Mario Frasca, tanti obiettivi raggiunti e altri da costruire insieme nel corso degli anni per ricordare il nostro caro e i tanti militari e civili caduti nell’adempimento del proprio dovere in teatri operativi contro la lotta al terrorismo”, commenta Vincenzo Frasca, fratello di Mario e segretario dell’associazione a lui intitolata.

“La nostra missione per loro è il riconoscimento unico come “vittima del terrorismo internazionale’” con la concessione della medaglia d’oro al valor militare e la medaglia d’oro al valor civile che tutti loro meritano, iniziativa partita già dal 25 febbraio 2016 in Piazza Montecitorio a Roma”.

“Ci piace ricordare le tante iniziative realizzate nel corso dei dieci anni e di altre che partiranno non appena questo periodo di pandemia sarà terminato. Come ogni anno a gennaio parte il tesseramento 2022 dell’associazione, tutti possono partecipare con il proprio contributo a mantenere viva la memoria dei nostri Caduti, ricordando chi, ha sacrificato la propria vita per la nostra patria.